عمر حجازى.. أول متسلق للجبال من ذوى الهمم يكشف تفاصيل دخوله «جينيس»

كشف السباح عمر حجازي، من ذوي الهمم، تفاصيل مغامراته مع تسلق الجبال، والغطس والسباحة، ودخوله موسوعة جينيس مرتين.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بعد الحادث الذي تعرض له وخسر ساقه فيه، قرر أن يقدم أشياء ترفع من معنوياته، ولهذا السبب قرر أن يعوم من الأردن لمصر عبر خليج العقبة لمدة 8 ساعات، وتسلق الجبال رغم حالته ليكون أول شخص من ذوي الهمم يتسلق الجبال.

التسلق رياضة تمثل الحياة

وأكد أنه يخاف، ولكن التسلق مثله مثل أي رياضة يكون فيها خوف كثير بالبداية ولكنه يزول مع التكرار، كما يكون بمثابة مجازفة وتحدي لكنها رياضة تمثل الحياة.

وأشار إلى أنه حقق رقمين قياسين في أطول سباحة تحت الماء، مؤكدًا أن دخوله موسوعة "جينيس"، كان حلم طفولة بالنسبة له وأنه كان يتنافس مع أصدقائه على ذلك منذ طفولته.

وتابع، أن كل بطولة وإنجاز يكون انعكاس لرحلة نفسية أو عقلية مرت بالشخص، موضحًا أن الأشياء التي لا تستطيع تغيرها في الواقع عليك أن ترضى بها.