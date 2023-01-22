الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كامل الوزير: أتعهد بتحصيل تكلفة القطار السريع أمام الشعب والرئيس

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تسبق بعض الدول الأوروبية في العمل بالقطار الكهربائي باعتبارها ثاني دولة في العالم في طول خط القطار السريع.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أنه مسؤول أمام الشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم تحصيل تكلفة القطار السريع من عائد بيع التذاكر والاستثمارات والإعلانات بعد 15 عامًا بخلاف السنوات الخمس الأولى.

وأكد الفريق كامل الوزير أن الجمهورية الجديدة ليس فقط الاتجاه إلى كل شيء جديد وإنما تنمية وتطوير القديم أيضًا، موضحًا أن لم يكن لدينا رفاهية التأخير من تطوير السكة الحديد، منوها أن الرئيس السيسي وجه بتطوير المرج والخصوص بعد مشاهدته حجم الإهمال في المنطقتين.

كامل الوزير وزير النقل القطار السريع عبد الفتاح السيسي

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