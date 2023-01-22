الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كامل الوزير يرد على إمكانية تأجيل تطوير السكة الحديد

كامل الوزير
كامل الوزير

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لا يمكن تأجيل تطوير السكة الحديد، لأن هذا كان سيؤدي إلى حدوث شلل لحركة النقل في مصر، موضحًا أن الطرق تعد شرايين للتنمية.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على قناة "صدى البلد": 60% من سكان مصر في الصعيد مرتبطين بالدلتا والقاهرة عبر خط سكة حديد واحد فقط، لافتًا إلى أهمية الخروج إلى ممر التنمية الموازي للطريق الصحراوي الغربي.

وتابع: "السياحة الثقافية موجودة في الصعيد ونعمل على ربطها بالبحر الأحمر والغردقة لخدمة السياح، ويتم العمل على التكامل بين السكة الحديد والطيران والموانئ لخدمة السياح".

وأردف: "سفير إسبانيا أبلغني منذ 3 أسابيع أن بلاده لم يكن لديها شبكة طرق ولا سكة حديد ولا موانئ متطورة منذ 60 عامًا، ونجحوا في إعداد شبكة طرق وموانئ ومطارات عالمية".

كامل الوزير وزير النقل السكة الحديد الصعيد اسبانيا

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