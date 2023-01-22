«البودشيشية المغربية» تحيي الذكرى السادسة لوفاة الشيخ حمزة القادري

أحيّت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى، الذكرى السادسة لوفاة الشيخ حمزة القادري بودشيش، الشيخ السابق للطريقة القادرية البودشيشية، بمشاركة علماء ومثقفين مغاربة وأجانب، وحضور عدد كبير من المريدين والمحبين من داخل المغرب ومن خارجه.

وتميز إحياء هذه الذكرى بالكلمة التوجيهية لشيخ الطريقة الحالي الدكتور جمال الدين القادري بودشيش، الذي حث من خلالها على التشبث بالأخلاق والقيم الإسلامية، داعيا إلى تجسيد معاني المحبة والتآخي والتعاون على الخير، وكذا العمل على خدمة الوطن والصالح العام.

كما تم إدراج شهادات لمجموعة من العلماء والمفكرين في حق الشيخ حمزة رحمه الله، الذين أبرزوا ما قدمه من جليل الأعمال، إضافة الى عرض شريط وثائقي تناول مسيرته العلمية والدعوية والتربوية.

اعتبر الدكتور منير القادري أن هذه المناسبة تستدعي الاعتراف بفضل جهود الشيخ حمزة في خدمة الإسلام، ونشر أسس التربية على القيم الإخلاقية الروحية، والمساهمة في اشعاع الإسلام ومقاصده القائم على الوسطية والاعتدال واحترام الآخر، بواسطة منهج معتدل ملائم للسياق المعاصر.