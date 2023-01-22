الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بعد تخطى المليون يوميًا.. وزير النقل يكشف سبب زيادة ركاب القطارات

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن عدد ركاب قطارات السكة الحديد وصل إلى 900 ألف راكب يوميًا قبل 2011، وبعد هذا التاريخ وحتى 2014 وصل إلى 600 ألف. 

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه منذ 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2022 وصل عدد ركاب السكة الحديد 900 ألف راكب يوميًا والآن 1.1 مليون. 

أسباب زيادة الركاب في السكة الحديد

وأشار وزير النقل إلى أن زيادة الركاب في السكة الحديد نتيجة الانتهاء من مشروع الإشارات وتقليل زمن التقاطر بين القطارات، مؤكدًا أنه تم إنشاء محطة سكك حديد مصر عام 1854 حينما كان عدد السكان 4 ملايين نسمة وكانت 400 كيلو متر، مضيفًا أنه تم زيادة أعداد شبابيك التذاكر الخارجية في السكة الحديد.

وتابع أن هناك إمكانية لحجز تذاكر السكة الحديد قبل موعد القطار بـ 15 يومًا، إضافة إلى وجود خدمة الحجز الإلكتروني من خلال التليفون في السكة الحديد ومن خلال مكاتب البريد، موضحًا أنه تم التوسع في استخراج الكارنيهات والاشتراكات للطلاب والموظفين، حيث يوجد 150 ألف اشتراك يومي في السكة الحديد.

وزير النقل زيادة الركاب السكة الحديد مليون حجز تذاكر الحجز الإلكتروني الاشتراكات للطلاب

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