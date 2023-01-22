محافظ الدقهلية يفتتح موقف المنزلة الجديد ويتابع أعمال التطوير بمصنع القمامة

استمرار للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في المشروعات القومية التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنون، افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية موقف المنزلة المجمع الجديد للسيارات علي مساحة 2000 متر مربع ويتسع لـ100 سيارة بعد توقف دام أكثر من 12 سنوات وسط معاناة المواطنين وطلاب الجامعات والسائقين من عدم وجود موقف متكامل يحتوي علي جميع الخدمات ويحميهم من عوامل الجو في فصلي الصيف والشتاء.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الخدمات المقدمه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وتطوير وانشاء مواقف حضارية تليق بالمواطنين والقضاء علي كافة المواقف العشوائية التي تعوق الحركه المرورية داخل المدن وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية في هذا الشأن.

حضر الافتتاح المحاسب احمد البنداري، مدير عام المواقف بالمحافظه والنائب أحمد الحديدي والنائب مجدي الأمير أعضاء مجلس النواب والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة المنزله، ووجه المحافظ بنقل كافة سيارات الأجره الي الموقف الجديد وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين وعدم السماح بخروج اي سيارة عن المكان المخصص لها داخل الموقف الجديد والمتابعة المستمرة لشكاوي المواطنين.

وأشار مختار الي ان موقف المنزلة الجديد يضم خطوط القاهرة و بورسعيد ودمياط والمنصورة ويضم الموقف الجديد كافيتريا ومسجد ودورات مياة عملا علي راحة المواطنين هذا بالاضافة الي كاميرات للمراقبه ومكتب اداري لتلقي شكاوي المواطنين من السائقين أو توفير سيارات لنقلهم في حالة عدم وجود سيارات كافية.

وقال المحافظ إن افتتاح موقف المنزله الجديد يأتي في إطار خطة المحافظة للقضاء علي كافة المواقف العشوائية بالمدن ونقلها الي مواقف جديدة بشكل حضاري منعا للتكدس المروري بالشوارع في إطار بناء الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة.

عقب الافتتاح قام المحافظ بجولة تفقدية داخل الموقف التقي خلالها بالمواطنين وطلاب الجامعات والسائقين واستمع الي آرائهم حول افتتاح الموقف الجديد ومدي رضائهم والذين توجهوا بالشكر الي محافظ الدقهلية علي هذه الخطوه الإيجابية لرفع المعاناة عنهم بعد سنوات طويله واستمع الي مطالبهم ووجه بسرعة دراستها والعمل علي حلها، كما قام ايضا المحافظ بمتابعة أعمال التوسعات والتطوير بمصنع تدوير المخالفات البلدية بالمنزله علي مساحة 12,5 فدان بطاقة استيعابية 640 طن يومي بتكلفة 150 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية، للمحافظة ويخدم عدد 6 مراكز، وهم المنزله والمطرية والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر.