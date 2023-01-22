صبحى يناقش الاستعدادات النهائية لإقامة المعرض الدولى Sports Expo

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اجتماعا موسعا مع رؤساء وممثلي 22 اتحادا رياضيا وممثلين لعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة وذلك بغرض مناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة، باقامة المعرض الدولى Sports Expo، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من المقرر أن ينطلق المعرض يوم 22 فبراير 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، والذي سيقام لمدة أربعة أيام.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان المعرض يعد واحدا من أهم مخرجات النهضة الرياضية التى تشهدها مصر حاليا فى شتي المجالات.

ومن المقرر أن يشهد المعرض الدولى sports expo كاف التفاصيل الخاصة بالتطور ومشروعات النهضة الرياضية فى في المنظومة الرياضية المصرية بوجه عام، حيث سيضم المعرض العديد من الأجنحة المتضمنة مشاركة جميع الاتحادات الرياضية المصرية والأندية الرياضية وعروض ومساهمات المئات من الشركات والمؤسسات الرياضية في مصر والدول العربية والأجنبية فى الشأن الرياضى والمستلزمات الرياضية.

ومن المقرر أيضا أن يتضمن المعرض تنفيذ العديد من الأنشطة التى ستقام على هامش فعاليات الأساسية ومنها المؤتمر العلمي الذى سيشارك فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد المصري وجميع المعنيين والمختصين بالشأن الرياضى، إضافة إلى عدد العديد من الندوات وورش العمل لاستعراض البنية الرياضية والشبابية المصرية وامكانيات مصر في تنظيم الأحداث الرياضية الكبري الدولية والتعريف بقدرات مصر الكبيرة في هذا المجال.

وتشهد الأيام المقبلة عقد العديد من الاجتماعات المعنية بوضع اللمسات النهائية للمعرض وفعالياته المتنوعة، وورش العمل لاستعراض البنية الرياضية والشبابية المصرية وامكانيات مصر في تنظيم الأحداث الرياضية الكبري الدولية والتعريف بقدرات مصر الكبيرة في هذا المجال.

وتشهد الأيام المقبلة عقد العديد من الاجتماعات المعنية بوضع اللمسات النهائية للمعرض وفعالياته المتنوعة.