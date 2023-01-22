الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس في محافظة القاهرة

التعليم الأساسي
التعليم الأساسي

يبحث الآلاف من طلاب التعليم الأساسي في مختلف المحافظات عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023، في هذا السياق بدأت المدارس في إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، وخاصة بعد توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي بالتصحيح أول بأول.

نتيجة التعليم الأساسي 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن نتيجة امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي 2022 بالألوان، أي بالتقديرات وليس الدرجات وفق نظام التعليم والتقييم الجديد.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 في محافظة القاهرة 

ويمكن معرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023 عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 للصف الرابع والخامس من مرحلة التعليم الأساسي من اللينك التالي:

اعرفها.. نتيجة الصف الأول الثانوي درجات أم تقديرات 2023؟

لينك نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023

خامسة ابتدائي.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي

ألوان نتيجة رابعة وخامسة ابتدائي 2023

وتظهر نتيجة التعليم الأساسي على هيئة ألوان وترمز الألوان في نتيجة رابعة وخامسة ابتدائي للآتي:

_ اللون الأخضر: يوضح أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «من 65 لأقل من 85».

_  اللون الأصفر: يوضح أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم «من 50 لأقل من 65». 

_اللون الأحمر: يوضح أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات وما زال يحتاج إلى الكثير من الدعم «من 1 لأقل من 50».

نظام التقييم في التعليم الأساسي 2023

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 167 بشأن ضوابط تقييم الطلاب بالصفين الرابع والخامس الابتدائي بنظام التعليم الجديد.

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ونص القرار الصادر، على تحديد نظام الدراسة والتقويم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية - الرسمية لغات- الرسمية المتميزة للغات- الخاصة بأنواعها العربي واللغات) اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023، كما نص القرار الوزاري علي تحديد أدوات التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث يتم عقد ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.

اختبارات التقييم في الصف الرابع والخامس 2023

وأكد القرار أن الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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