سعر الذهب اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية
شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في مصر تراجعًا في بدء الساعات الأولى في محلات الصاغة، وكثرت التساولات عن سعر الذهب اليوم الأحد 22 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الذهب لعيار 21 ببداية التعاملات نحو مبلغ 1790 جنيهًا للجرام الواحد ليسجل الآن نحو قيمة 1780 جنيهًا، وهو يكون النوع الأكثر تداولًا بمصر وخاصة في محافظتى القاهرة والإسكندرية، وتراجعت أسعار الجنيه الذهب نحو مبلغ 80 جنيهًا لكي يصل 14240 جنيهًا، وقد تختلف الأسعار من تاجر لآخر.
سعر الذهب اليوم الأحد 22 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية
وتعرض "الدستور" في هذه السطور التالية سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية.
أسعار الذهب اليوم
وتراجع سعر الذهب عيار 24 بنحو مبلغ 11.5 جنيهُا، وعيار 22 بنحو قيمة 10.5 جنيه، وعيار 21 بمبلغ 10 جنيهات، ويكون هو النوع الأكثرُا انتشارُا بمصر، وعيار 18 بمبلغ 8.5 جنيه، وعيار 14 بقيمة 6.75 جنيه، وعيار 12 بحوالي 6.75 جنيه، وعيار 9 بمبلغ 5.25 جنيه، ويكون هو النوع الأقل سعرًا بمصر.
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سعر الذهب اليوم
- هبط سعر الذهب اليوم الأحد 22 يناير عيار 24 نحو 2034.25 جنيه، بينما كان في بداية التعاملات بنحو 2045.75 جنيه للجرام.
- تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 22 يناير عيار 22 نحو1864.75 جنيه، بينما كان في بداية التعاملات بنحو 1875.25 جنيه.
- انخفض سعر الذهب اليوم الأحد 22 يناير عيار 21 نحو 1780 جنيه، بينما كان في بداية التعاملات بنحو 1790 جنيهًا للجرام.
- وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 22 يناير بنحو 1525.75 جنيه، بينما كان في بداية التعاملات بنحو 1534.25 جنيه للجرام.
- سجل سعر الذهب اليوم الأحد 22 يناير عيار 14 نحو 1186.75جنيه، بينما كان في بداية التعاملات بنحو 1200 جنيه.
- بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد 22 يناير نحو 1017.25 جنيه، بينما كان في بداية التعاملات بنحو 1022.75 جنيه.
- تراوح سعر عيار 9 اليوم الأحد 22 يناير نحو 762.75 جنيه، بينما كان في بداية التعاملات بنحو 767.25 جنيه.