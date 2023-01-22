اعرفها.. نتيجة الصف الأول الثانوي درجات أم تقديرات 2023؟

يتسأل الكثير من طلاب الصف الأول الثانوي عن نظام النتيجة في الفصل الدراسي الأول بعد شهد العام الدراسي الحالي تغيير نظام الدراسة والامتحانات في السنوات الأخيرة، يبحث كثير من طلاب وطالبات الصف الأول معرفة نتيجة أولى ثانوي درجات أم تقديرات 2023؟

نتيجة أولى ثانوي درجات أم تقديرات 2023؟

وقد انتهى طلاب الصف الأول الثانوي في الوقت الراهن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 – 2023، إذ بدأت امتحانات أولى ثانوي 2023 مع مطلع شهر يناير 2023، واستمرت حتى منتصف الشهر ذاته.

نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الأول 2023

وبخصوص سؤال نتيجة أولى ثانوي درجات أم تقديرات 2023؟ فإنه تقديرات حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شكل إعلان النتيجة، فقد أجاب عنه شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأنَّ نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023، ستكون بالدرجات هذا العام، خاصة بعد إدراج أسئلة مقالية في الامتحانات هذا العام، التي بدأت يوم 15 يناير الماضي وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير2023.

تقديرات نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

ويتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 عن طريق التقديرات، ويكون تقييم كل تقدير كالآتي:

امتياز: 85 إلى 100 درجة – جيد جدا: 65 إلى 85 درجة – جيد: 50 إلى 65 درجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشفت عن توزيع درجات طلاب الصف الأول الثانوي العام.

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توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

ويتكون مجموع كل ترم من 140 درجة، ليكون المجموع الكلي بنهاية السنة 280 درجة.

ويكون توزيع المواد كالآتي:

لغة عربية: 50 درجة.. 34 أسئلة إلكترونية، 6 أسئلة ورقية، 5 اختبار الشهر، 2.5 التزام، 2.5 سلوك.

لغة أجنبية أولى: 40 درجة.. 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 التزام، 2 سلوك.

لغة أجنبية ثانية: 30 درجة.. 20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقية، 3 اختبار الشهر، 1.5 التزام، 1.5 سلوك.

رياضيات: 40 درجة.. 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 التزام، 2 سلوك.

كيمياء: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

فيزياء: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

أحياء: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

تاريخ: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

جغرافيا: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

فلسفة ومنطق: 20 درجة.. 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.