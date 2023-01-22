البورصة تعلن موعد توزيع كوبون «الإسكندرية لتداول الحاويات»

قالت البورصة، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بإغلاق جلسة يوم الأربعاء 8 فبراير المقبل.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم الأحد، أنه تقرر توزيع كوبون الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع رقم (28) بواقع 1.113 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 13 فبراير المقبل.

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سجلت صافي ربح بلغ 1.51 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2022، مقابل 573.11 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 928.14 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

قالت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، إن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، استحوذت على حصص في 4 شركات مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 19.91 مليار جنيه.

وأضافت المجموعة المالية للسمسرة في بيانات منفصلة لبورصة مصر اليوم الخميس، أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار استحوذت على 24.99% من أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بشراء 462.22 مليون سهم بقيمة 5.99 مليار جنيه، بمتوسط سعر 12.98 جنيه.

وأوضحت أن شركة السعودية المصرية للاستثمار، استحوذت على 20% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بشراء 297.95 مليون سهم بقيمة 2.41 مليار جنيه، بمتوسط سعر 8.11 جنيه.

ونوهت بأن شركة السعودية المصرية للاستثمار، استحوذت على 19.82% من أسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بشراء 250.12 مليون سهم بقيمة 5.82 مليار جنيه، بمتوسط سعر 23.26 جنيه، مشيرة إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي: 40.75 مليون سهم بنسبة 3.23% للشركة السعودية السابعة للاستثمار.