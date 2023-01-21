الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصف الثاني الثانوي 2023.. توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي 2023.. توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية

يعرض لكم موقع “الدستور” تفاصيل توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجاري 2022-2023، والتي يزداد البحث عنها في ظل إجراء الطلاب لامتحانات الترم الأول.
 

الصف الثاني الثانوي 2023.. توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية
 

من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الترم الأول لمادة اللغة الأجنبية الثانية خلال الأيام الماضية زاد البحث عن توزيع الدرجات لهذه المادة، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف والثاني الثانوي بالدرجات وليس التقديرات.

يكون توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية كالتالي:

تكون الدرجة الكلية من 30  
20 درجة للامتحان الالكتروني 
4 درجات للامتحان الورقي 
3 درجات لامتحان الشهر 
3 درجات للمواظبة والحضور 

 

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نظام التقديرات لطلاب الصف الثاني الثانوي 
 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد نظام تقديرات بدلًا من المجموع الرقمي لطلاب الصف الثاني الثانوي ويكون مجموع كل فصل دراسي من 140 درجة و280 درجة المجموع النهائي.
 

- تقدير امتياز إذا حصل  الطالب على مجموع يتراوح بين 85 إلى 100 درجة
- تقدير  جيد جدا إذا حصل الطالب على مجموع 65 إلى 85 درجة
- تقدير جيد إذا حصل على الطالب على مجموع  50 إلى 65 درجة

- أقل من ذلك يحصل على تقدير ضعيف ويكون مطلوب منه تحقيق تقدير أعلى في اختبارات الفصل الدراسي الثاني أو يقوم بإعادة امتحان المادة مرة ثانية في اختبارات الدور الثاني ليحصل على تقدير أعلى من ضعيف.

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نظام تقييم امتحانات الصف الثاني الثانوي ويتم تقسيم الدرجات كالآتي:

80 % اختبار الفصل الدراسي الأول

والمواظبة بنسبة 5% في الفصل الدراسي أي درجة واحدة
والسلوك بنسبة 5% في الفصل الدراسي أي درجة واحدة

واختبارات الشهور النسبة المئوية 10% في الفصل الدراسي أي درجتين، ليكون المجموع الكلى النسبة المئوية 100%

الصف الثانى الثانوى 2023 توزيع درجات امتحان اللغة الاجنبية الثانية امتحان اللغة الاجنبية الثانية الصف الثاني الثانوي اللغة الأجنبية الثانية نظام تقييم امتحانات الصف الثاني الثانوي

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