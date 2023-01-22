الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول.. تقسم على الترمين

طلاب
طلاب

مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في معظم المحافظات وانتظار النتيجة يرغب كثير من الطلاب وأولياء الأمور يرغبون في معرفة توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 جميع المواد للترمين، لتحديد درجة كل مادة ومعرفة درجة النجاح والمجموع الكلي.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

ويسعى كثير من الطلاب معرفة توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2022 – 2023 لمعرفة نظام نتيجة الصف الفصل الدراسي الأول 2023، وفي وقت سابق كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشفت عن تحديد درجات الصف الثالث الإعدادي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

وإليكم في هذه السطور توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 جميع المواد للترمين:

الصف الثاني الثانوي 2023.. توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أولًا: المواد المضافة للمجموع 

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

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- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

- جملة هذه المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 في المواد غير المضافة للمجموع

- مادة التربية الدينية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع 40 درجة.

- مادة التربية الفنية: 10 درجات الفصل الدراسي الأول، و10 درجات الفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 20 درجة.

- مادة الكمبيوتر: 10 درجات الفصل الدراسي الأول، و10 درجات الفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 20 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 حسب كل مديرية 

الجدير بالذكر أن توزيع درجات الشهادة الإعدادية يكون من اختصاص مديرية التربية والتعليم في المحافظة وفي هذا السياق كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات، آلية توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2022، موضحة أنه يتم تصحيح الامتحانات من 280 درجة وعقب الانتهاء من التصحيح وتجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب ثم قسمتها على 2؛ ليصبح المجموع 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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