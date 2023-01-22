الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

لينك نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023

طلاب
طلاب

ازداد البحث على مدار الساعات الماضية عن رابط نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2023؛ في جميع المحافظات المصرية، فبعد أن انتهى طلاب الصفوف الانتقالية من أداء امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2022/2023 منذ عدة أيام، ازداد قلق أولياء الأمور وابنائهم الطلاب من النتيجة، فظلوا متراقبين لها ويبحثون عن رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى.

 نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الصف الثاني الاعدادي 2023 ستظهر خلال أيام، إذ أن تصحيح الأوراق انتهى وعملية تدقيق العلامات مستمرة في جميع المدارس، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد كشوف الطلاب وعند الانتهاء من رصد الدرجات سيتم اعتمادها بشكل رسمي ونشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

جدير بالذكر أن النتائج الخاصة بصفوف النقل ووقت إصدارها هو أمر خاص بالمديريات التعليمية في كل محافظة والمدرسة التابعة لهذه المديرية.

بخطوات بسيطة عبر هذا الموقع الرسمي  moe.gov.eg، يتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

طريقة استخراج نتيجة الصف الثانى الاعدادى بالرقم القومي من موقع بوابة التعليم الأساسي، اتبع الخطوات التالية:

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023

افتح موقع بوابة التعليم الأساسي من هذا الرابط.

ادخل الرقم القومي الخاص بالطالب.

اختر المرحلة الدراسية للطالب المراد استخراج نتيجته.

عليك إدخال الصف الدراسي للطالب بالإضافة لتدوين العام الدراسي الحالي 2022/2023.

انقر على النتيجة وستظهر أمامك درجات الطالب في كل المواد الدراسية.

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني برقم الجلوس 2022

وينتظر أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر ظهور نتيجة امتحان الصف الثاني الإعدادي، لضمان حصولهم على أعلى الدرجات بعد شهور من عناء استذكار الدروس، وزادت التساؤلات من قبل أولياء الأمور والطلاب عقب ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية، ما دفع أولياء الأمور للبحث على محركات البحث كافة لمعرفة موعد ظهور النتيجة من ناحية، وكيفية الحصول عليها من ناحية أخرى، وذلك للاطمئنان على أبنائهم الذين يحلمون باجتياز المرحلة لتحقيق أحلامهم. 

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رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023 نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023 وزارة التربية والتعليم التعليم الالكتروني الرقم القومى

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