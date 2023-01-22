الإعدام شنقا لـ 6 متهمين في خلية «مصر الجديدة»

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، حكمها على 6 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة" بالإعدام شنقا.

كما عاقبت المحكمة المتهم السابع بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 7 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية مصر الجديدة" إلى المحاكمة العاجلة.

الاتهامات المسندة إلى المتهمين

قالت النيابة العامة إن المتهمين في غضون الفترة من عام 2014 حتى 2021/9/21 بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وشمال سيناء بجمهورية مصر العربية.

كشف أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثاني توليا قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريـض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامـة مـن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

بأن توليا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "داعـش التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظـام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القـوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب مـن الوسائل التي تستخدمها - هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى السابع انضموا لجماعة إرهابية؛ بأن انضموا للجماعـة، موضوع الاتهام الـوارد بالبند أولًا مع علمهم بأغراضها ووسـائلها في تحقيق تلك الأغراض وتلقى فيها المتهمـون مـن الثالث حـتى السادس تدريبات عسكرية وأمنيـة وتقنيـة لتحقيـق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.