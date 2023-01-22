تقارير: مدافع المنتخب الجزائري يقترب من الانضمام إلى الوداد المغربي

كشفت وسائل إعلام مغربية، أن نادي الوداد البيضاوي المغربي، بات على أعتاب ضم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر موقع «هيسبورت»، أن المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري، وقع اليوم عقد انضمامه إلكترونيا مع نادي الوداد.

وأشار الموقع – نقلًا عن مصادر مقربة – إلى أن المدافع الجزائري سيصل المغرب غدًا أو بعد غدٍ من أجل إتمام إجراءات انضمامه إلى الوداد البيضاوي.

وسيكون بلعمري، اللاعب الجزائري الثاني في فريق الوداد بعد المدافع الحسين بنعيادة.

ومن المنتظر أن يدعم بلعمري، قائمة الفريق المغربي، خلال نهائيات كأس العالم للأندية 2022 التي تنطلق في الأول من فبراير المقبل، خاصة بعد المشاكل التي يعاني منها الوداد على مستوى خط الدفاع، في ظل عدم رضا جمهور الفريق على العديد من الأسماء المتواجدة ومن بينها الكونغولي آرسين زولا.

ويلعب بلعمري، البالغ من العمر 33 عامًا، حاليًا لفريق الخليج السعودي، الذي كان قد انضم له في يوليو من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن بلعمري كان قد لعب للعديد من الفرق الجزائرية (نصر حسين داي، شبيبة القبائل، وفاق سطيف)، قبل أن يخوض تجاربة احترافية مع أندية الشباب السعودي، وأولمبيك ليون الفرنسي، ونادي قطر القطري.

وسيبدأ الوداد، مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة الهلال السعودي، يوم الرابع من فبراير، في الدور الثاني للبطولة.