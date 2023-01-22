الأحد 22 يناير 2023
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حوادث

وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد بالشهر العقاري (صور)

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، حلف اليمين القانونية للأعضاء القانونيين المنقولين والمنتدبين للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وبموجب هذا اليمين يصبح الموظفين أعضاء قانونين عاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تنص على أن: "يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل".

يأتي ذلك في إطار حرص الوزير على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في اتخاذ كل السبل التي تكفل وضع أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديلات قانون الشهر العقاري موضوع التنفيذ، كما تكفل ضمان توفير البيئة الملائمة لما حواه هذا القانون من تيسيرات واعدة لنظام الملكية خصوصًا والاقتصاد المصري على وجه العموم.

وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
وزير العدل يشهد حلف اليمين للقانونيين الجدد
المستشار عمر مروان وزير العدل الشهر العقاري والتوثيق أعضاء قانونين الوزير

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