الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب مصر للجودو يشارك فى البطولة العربية بالدوحة

بعثة الجودو
بعثة الجودو

وافق مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، على المشاركة في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الجودو عن قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة خلال الفترة المقبلة.

ويسعى منتخب الجودو لحصد المراكز الأول خلال مشاركته بالبطولة العربية، وأيضًا منح اللاعبين الشباب الخبرات المطلوبة من خلال الاحتكاك بالمستويات الفنية المميزة.

وحقق منتخب الجودو خلال الفترة الأخيرة نتائج مميزة خلال مشاركته في البطولات الإفريقية والدولية، وذلك بفضل الاهتمام بقطاعات الناشئين والشباب والاهتمام بإقامة بطولات الجمهورية للمراحل العمرية المختلفة.

وشهدت البطولات المحلية للمراحل العمرية المختلفة مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين واللاعبات، وهو ما يبشر بمستقبل أفضل للجودو المصري، فضلًا عن الاهتمام بالدورات التدريبية للمدربين والحكام أيضًا.

 

أشرف صبحي رئيس الاتحاد العربي للجودو الجودو والسومو الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

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