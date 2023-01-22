المصيلحي يعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للأغذية والزراعة

وزير التموين والتجارة الداخلية يعقد عدد من اللقاءات الثنائية علي هامش مشاركته فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة

عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين بحضور أكثر من ٧٠ وزيرا من مختلف دول العالم ممثلًا للحكومة المصرية، وذلك فى إطار مشاركته ممثلًا للحكومة المصرية فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023.

جاء ذلك بحضور خالد جلال عبد الحميد السفير المصري بألمانيا، حيث التقى المصيلحي رئيس شركة CESCO العاملة فى مجال الصوامع والمطاحن، وقام بعرض الرؤية الاستراتيجية وخطط الحكومة المصرية لتحديث منظومة الصوامع والمطاحن وخطط إنشاء المزيد منها، مؤكدا أن تلك الجهود أثمرت عن زيادة القدرة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن إلى ما يقارب الـ 4 ملايين طن، مطالبا ممثلي شركة CESCO بشراكة استراتيجية حقيقية تهدف إلى توطين تجميع وتصنيع الصوامع فى مصر وأن تقوم الشركة الألمانية بتأسيس لاستثمارات بمصر لهذا الغرض ووجه دعوة رسمية للشركة للقدوم إلى مصر لمناقشة الخطط الاستثمارية فى شهر فبراير القادم 2023.

ومن جانبه أكد الجانب الألمانى قبول الدعوة للاتفاق على خطة العمل وبدء الإجراءات الخاصة باستثمار الشركة فى مصر وأوضح رئيس الشركة أن شركته لها فرعين بألمانيا وآخر بإيطاليا ومصنعين واحد فى أسبانيا والآخر بصربيا، مشيرا إلى أن شركته دخلت فى مناقصات تطوير الصوامع بمصر وتقوم حاليًا بإنشاء مصنع للسيور الناقلة بميناء الإسكندرية.

كما شملت مباحثات المصيلحي الثنائية اللقاء مع الرؤساء التنفيذيين للاتحادات الألمانية للحبوب والقمح والدقيق والزيوت بألمانيا وعرض المصيلحي على ممثل الاتحاد الألمانى لزيوت الطعام مشاركة أعضاء الاتحاد بالمشروع الذى طرحته مصر لتطوير صناعة الزيوت فى سوهاج وبرج العرب وتناول اللقاء سبل التعاون بين الاتحاد فى توريد وإنتاج السلع الغذائية الأساسية والاتفاق على قيام الاتحادات الألمانية بالتواصل مع المراكز البحثيه المصرية بهدف زيادة الإنتاجية.

كما التقى المصيلحى، مع المدير الدولى للأغذية والزراعة بالبنك الدولى السيد Martin Van وقدم الشكر له على مبادرة البنك الدولى لدعم مصر بمبلغ 500 مليون دولار والذى قد وافقت عليه الحكومة مؤخراً والخاص بتعزيز قدرات الأمن الغذائي والتى خصص منها 120 مليون دولار لبناء الصوامع، وتم التباحث حول أسعار القمح وزيوت الطعام وتحمل موازنة الدولة زيادة قدرها 25% وأوضح ممثل البنك الدولى أنه يمكن للبنك تقديم ضمانات للحفاظ على أسعار محددة خلال عملية طرح المزايدات مابين الشركات لضمان حصول مصر على أسعار الزيوت بأسعار مناسبة.

كما عقد المصيلحي اجتماعاً -على هامش المنتدى - مع السيد Mr. Henryk Kowalczyk نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والتنمية المحلية ببولندا، حيث أعرب المسئول البولندي عن تقديره لاستجابة الجانب المصري لعقد هذا الاجتماع، لتعزيز مجالات التعاون في تصدير الحبوب لمصر ومن أهمها الأقماح والتفاح البولندي، وقدم المصيلحي دعوة للمسئول البولندي لزيارة مصر بحيث يتم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أهمية بولندا كمصدر يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل كمصدر رئيسي للقمح بالنسبة لمصر، كما رحب الجانب البولندي بالاستجابة للدعوة لزيارة مصر، مشيراً إلى تطلعه كذلك لإقامة شراكة وتعاون طويل الأمد مع مصر يتم بمقتضاه تصدير القمح والتفاح البولندي إلى مصر، مقابل استيراد بعض المحاصيل الزراعية التي تشتهر مصر بجودتها (البطاطس، البرتقال، المانجو، الفراولة ..إلخ).

كما شملت لقاءات الدكتور علي المصيلحي على هامش انعقاد قمة المنتدي، تم لقاء وزير الزراعة الفيدرالي الألماني، والذى أعرب عن امتنانه لحضور وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات المنتدى، مشددًا على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

كما شملت لقاءات المصيلحي مقابلة كل من وزير زراعة أسبانيا، ولى لى البينو نائب وزير الزراعة بجنوب السودان، وتم مقابلة وزير زراعة اليمن وكينيا وروندا، كما تم حضور فعاليات حفل الاستقبال بدعوة من السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

وشدد على ضرورة عدم توظيف الغذاء كأداة فى أي صراعات سياسية، مشيرا إلى النتائج الكارثية لذلك والتى يمكن أن تصيب عدد كبير من الدول التى ليس لديها علاقة بتلك الصراعات، ضارباً المثل بتأثر مصر كأكبر مستورد للحبوب فى العالم جراء تداعيات الحرب الأوكرانية، مشددًا على أهمية مساهمة الدول المتقدمة فى نقل وتطبيق المعرفة والخبرة والتكنولوجيا اللازمة إلى الدول النامية من أجل التصدى لأهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعى والغذائى فى تلك الدول، ولاسيما التى تتعلق حالياً بتداعيات ظاهرة تغير المناخ.

وزير التموين

وزير التموين