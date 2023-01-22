أغنية بهاء سلطان «العمر كله» تتجاوز 500 ألف مشاهدة في يومين

تخطت أغنية “العمر كله” للنجم بهاء سلطان حاجز النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها أول أمس.

وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وردود فعل واسعة بين الجمهور الذي اعتبرها عودة بهاء سلطان من جديد للأغاني الرومانسية التي اشتهر بها.

وكانت شركة روتانا قد طرحت أول أمس أحدث أغاني المطرب بهاء سلطان والتي حملت اسم "العمر كله"، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية:

العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه

هو اللي قلته عليك قلته من شوية

انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه

ماتسيبني أجرب حد تاني جديد عليا

انشالله تفضل 100 سنة واقف كده

أنا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده

رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني

ياتسيبني أمشي وبالسلامة خلاص كده