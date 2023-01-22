الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أغنية بهاء سلطان «العمر كله» تتجاوز 500 ألف مشاهدة في يومين

بهاء سلطان
بهاء سلطان

تخطت أغنية “العمر كله” للنجم بهاء سلطان حاجز النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها أول أمس.

وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وردود فعل واسعة بين الجمهور الذي اعتبرها عودة بهاء سلطان من جديد للأغاني الرومانسية التي اشتهر بها.

وكانت شركة روتانا قد طرحت أول أمس أحدث أغاني المطرب بهاء سلطان والتي حملت اسم "العمر كله"، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية:
العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه
هو اللي قلته عليك قلته من شوية
انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه
ماتسيبني أجرب حد تاني جديد عليا

انشالله تفضل 100 سنة واقف كده
أنا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده
رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني
ياتسيبني أمشي وبالسلامة خلاص كده

العمر كله اغنية “ العمر كله ” بهاء سلطان المطرب بهاء سلطان أغنية بهاء سلطان الجديدة

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