الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 992 شاحنة و80 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 427 شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع ، 565 شاحنة و15 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل، بينما تغادر السفينتين الحرية2 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهى آمل، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3700 طن بضائع و260 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1461 راكبا بموانيها.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 712 شاحنة و38 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 364 شاحنة و22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 348 شاحنة و16 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتان الحرية 2 ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى Amarillo، الحرية، دليلة وغادرت السفينة أمل، كما تم تداول 2800 طن بضائع و171 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى آيلة وبريدج وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1060 راكبا بموانيها.

تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة البحر الاحمر تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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