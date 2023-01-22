برلمانى: الرئيس السيسى أول قائد يهتم بملفات الدعوة وحفظة القرآن الكريم

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف، مشيدًا بتكليفات الرئيس السيسي بإنشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، وجامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم.

ووجه شمس الدين، في بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير للرئيس السيسي على قراره بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي مليونيِّ جنيه والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائمًا يحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم أفضل تكريم.

وأشاد السيد شمس الدين بتكليفات الرئيس السيسي، للحكومة بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى كل محافظات الجمهورية، بحيث تكون جامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة معربًا عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل كفاءة واقتدار.

كما أشاد النائب بمتابعة الرئيس السيسي لنشاط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها والتي انعكست على الزيادة المستمرة في إيراداتها حيث تطورت إيراداتها خلال عام 2022 إلى حوالي ملياري جنيه بالمقارنة بما يقرب من 600 مليون جنيه في عام 2014، مؤكدًا أن الواقع والتاريخ يؤكدان أن الرئيس السيسي أول قائد فى تاريخ مصر يهتم بمثل هذه الملفات.

ووجه النائب السيد شمس الدين تحية تقدير واحترام للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بالوزارة على جهودهم الناجحة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لنشر مفاهيم الدين الاسلامى السمح وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتجديد الخطاب الدينى والحفاظ على مال الوقف، مشيداً بجهودهم التي كان لها آثارها الإيجابية والملموسة على أرض الواقع فى كل مايتعلق من قضايا وملفات خاصة بنشاط وزارة الاوقاف بجميع هيئاتها وقطاعاتها وشركاتها التابعة لها.