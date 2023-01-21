زيادة عدد الرحلات لـ13.. انطلاقة قوية للسياحة الصينية خلال موسم الصيف

بعد توقف ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا

وصل مساء أمس، أول الأفواج السياحية الصينية إلى مصر بعد توقف ما يزيد على ثلاث سنوات منذ بداية الجائحة الوبائية "كورونا "التي ضربت العالم في أواخر عام 2019، حيث استقبلت إدارة مطار القاهرة الدولي أول وفد باحتفالية خاصة تضمنت عرض لفرق التنورة وعروض فنية مصرية صينية خاصة بالبلدين بالإضافة لرش الطائرة بالماء، وفقا للبرتوكولات الخاصة بالطيران المدني في حضور كبار المسئولين بينهم السفير الصيني ونائب وزير السياحة ورئيس القابضة لمصر للطيران.

يأتي ذلك تتويجا للجهود المشتركة بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار وكافة الوزارات والجهات المصرية بما يسهم في تحفيز الحركة الجوية والسياحية ويحقق التكامل لاقتصاديات الدولة المصرية لا سيما وأن الطيران المدني مرفق حيوي يسهم فى دعم الاقتصاد القومي من أجل تحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق ٣٠ مليون سائح.

كورونا ألغت حجز 30 ألف سائح صينى في 2019 و150 ألفا في 2020

وأكدت مصادر مطلعة لـ “الدستور”، أن عام ٢٠١٩ شهد أزمة عالمية تسببت في وقف السياحة الصينية لمصر ووقف عمل ما يزيد عن 24 شركة سياحة مصرية تعمل في مجال جلب السياحة من الصين بعد منع الحكومة الصينية مواطنيها من السفر خارج البلاد للسيطرة على فيروس كورونا، ووصلت الخسائر إلى 15 مليون دوﻻر نتيجة إلغاء الرحلات القادمة من السوق الصيني وغلق المطارات.

وأضافت المصادر، أنه كان من المتوقع أن يشهد عام 2019 وصول ما يقرب 30 ألف سائح صيني بحسب الأرقام الرسمية والحجوزات التي تم إلغائها من قبل منظمي الرحلات، بالإضافة إلى أنه كان هناك اتفاقيات متبادلة بين منظمي الرحلات الصينية والشركات السياحة المصرية لجلب 150 ألف سائح صينى خلال 2020.

وقال الدكتور ناصر عبدالعال مستشار السياحة للسوق الصيني الأسبق، إن أزمة جائحة كورونا أجبرت الشركات العاملة على السوق الصيني برفض العمل وعلقت جميع التعاملات لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وشدد على أن الشركات السياحية المصرية كانت تهتم في المقام الأول بعدم تعرض البلاد للخطر حال استقدام السياح الصينيين نتيجة لإصابة مواطنيهم.



انطلاقة قوية للسياحة الصينية خلال موسم الصيف

وأكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، أن وزارة الطيران المدني تسعى بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة وكافة الشركات التابعة لها بالإضافة للمسئولين من الجهات الصينية والتي قدمت كل ما لديها من مجهود لبدء وصول الرحلات، موضحا أن هناك توقعات انطلاقة قوية للسياحة الصينية خلال موسم الصيف.

وأشار إلى أن مصر للطيران تعمل حاليا مع سلطة الطيران المدني ومنظمي الرحلات الصينية لاستئناف تشغيل الرحلات الصينية إلى مصر بشكل أفضل، مؤكدا أن الصين اتخذت كافة التدابير الوقائية تجاه وفودها السياحية إلى مختلف بلدان العالم.

وأكد أن الطيران المدني تلقى طلبات عديدة من نحو 1200 شركة من شركات وكلاء السياحة والسفر الصينية التى تطلب تنظيم رحلات سياحية إلى مصر، كما سيتم زيادة عدد الرحلات بين مصر والصين اعتبارا من مارس القادم إلى ١٣ رحلة، منهم ٧ رحلات إلى جوانزو و٣ رحلات إلى بكين و٣ رحلات إلى هانزو.