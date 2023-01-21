السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مرقس يرأس حفل مركز مارمرقس للدراسات الكنسية بشبرا الخيمة

الانبا مرقس
الانبا مرقس

شهد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة حفل مرور عام على تأسيس مركز "مارمرقس للدراسات الكنسية" والذي أقيم بمقر المطرانية بشبرا الخيمة، بحضور حوالي مئتين من الدارسين في المركز.

تضمن الحفل عددًا من الفقرات إلى جانب كلمات لبعض من مدرسي المركز والدارسين تلا ذلك كلمة محبة لنيافته وزع بعدها هدايا تذكارية وشهادات تقدير على الحاضرين.

هذا ورحل الأب القمص ميخائيل القمص صليب كاهن كنيستي القديسة العذراء مريم قصرية الريحان وكنيسة الشهيدة بربارة بمنطقة مصر القديمة، عن عمر تجاوز 75 سنة وخدمة كهنوتية امتدت إلى 31 سنة. 

حيث ولد يوم 3 أغسطس 1947 وسيم كاهنًا بيد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، في 15 فبراير 1992 على مذبح الشهيدة بربارة بمصر القديمة، وفي 26 فبراير 1998 انتدب للخدمة في كنيسة السيدة العذراء قصرية الريحان والتي واصل فيها خدمته حتى نياحته، كما نال رتبة القمصية في أبريل 2012 بيد المتنيح نيافة الأنبا رويس الأسقف العام.

وقد تميز المتنيح القمص ميخائيل بالهدوء والوداعة والأبوة الحانية الحكيمة فتتلمذ على يديه الكثيرون ليس فقط في منطقة خدمته بل من أحياء وأماكن كثيرة بعيدة.

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