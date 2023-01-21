تطبيق «مصروفي» يلفت أنظار لجنة تحكيم «شارك تانك»

دخل المتسابقان مصطفى محمد وصديقه سيد بشكل طريف لعرض مشروعهم ضمن الحلقة الثالثة من برنامج “شارك تانك”، وهو تطبيق “مصروفي” لتحويل الأموال وتحديدًا الأطفال وحيث يستطيع الآباء تحويل أموال لأبنائهم والتحكم في صرفهم عن بعد.

وطلب المتسابقان مبلغ 16 مليون جنيه استثمار مقابل 10% حصة من الشركة، وعرض عليهما رجل الأعمال أيمن عباس ورجل الأعمال أحمد السويدي مبلغ استثمار 16 مليون مقابل 50%، وهو ما رفضه المتسابقان ليعرضا عليهما أن يكون المقابل 20%، ولكن يرفض أيضًا المستثمرين ليصمموا على 40%، ولكن بالنهاية رفض المتسابقان العروض المقدمة لهم خاصة وأنهما مبتدآن.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلاني، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك" Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.