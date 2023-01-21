محمد شريف يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك الزمالك بالقمة 125

نجح محمد شريف في تسجيل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك بالجولة 14 من الدوري الممتاز.

سجل شريف الهدف في الدقيقة 76 بعد كرة وصلت له داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 61 بعد كرة طولية من الشحات إلى حمدي فتحي الذي استلم الكرة بالصدر ومررها رأسية إلى كهربا الذي وضعها برأسه في الشباك.

البداية كانت حذرة من جانب الفريقين دون أي خطورة.

وفي الدقيقة التاسعة تصويبة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك ارتطمت بخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي.

وبعد دقيقة رد حمدي فتحي بتسديدة قوية من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

في الدقيقة 18 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الزمالك من ركلة ركنية لعبت على القائم القريب عن طريق زيزو إلى إمام عاشور الذي مررها إلى حسام عبد المجيد ليسدد كرة مرت أعلى العارضة.

تصويبة من عمرو السيسي من يمين منطقة الجزاء لصالح الزمالك مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 29 تصويبة صاروخية رائعة من دونجا من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك أبعدها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بنجاح.

في الدقيقة 39 كرة مقوسة من زيزو من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الزمالك على رأس حسام عبد المجيد الذي سدد الكرة بعيدة عن المرمى.

تسديدة قوية من محمد هاني في الدقيقة 40 مرت بعيدة عن المرمى.

في الثواني الأخيرة أهدر حمدي فتحي أخطر فرصة في الشوط بعدما فشل في استلام تمريرة الشحات داخل منطقة الجزاء قبل أن تمر الكرة لحظة خروج محمد عواد ثم ارتطمت بالقائم وتابعها كهربا قبل أن يبعدها حارس الزمالك إلى ركنية.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - دونجا - إمام عاشور - مصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

البدلاء :- صبحي و عمر جابر و مصطفي الزناري و محمد اشرف روقا و شيكابالا و يوسف أسامه و سيف جعفر و سيد نيمار و سامسون

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمود كهربا، محمد أفشة.

