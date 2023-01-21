رفض «شارك تانك» مشروع «بواتا» للحلويات الصحية

شهدت الحلقة الثالثة من برنامج اكتشاف المبتكرين والمبدعين “شارك تانك” عروض مختلفة ومميزة ومن ضمنها مشروع “بواتا” للحلويات الصحية الطازجة، للمتسابقين أمين المغاري مغربي الجنسية، وهاجر الحكيم مصرية الجنسية.

وطلب المتسابقان 6 مليون استثمار مقابل 15% حصة من الشركة، موضحين أن اسم مشروعهم “بواتا” من أصل مغربي، ويتمنون أن يكبر مشروعهم وينتشر من منطقة الشيخ زايد بالجيزة وصولاً لمدينة الجونة في الغردقة.

ووجه رجل الأعمال أيمن عباس انتقاد للمتسابقان حيث يرى أن المبلغ المطلوب للاستثمار ضخم بالنسبة للمشروع، لذلك قرر أن يرفض قبول عرضهم، وهو ما أيده باقي المستثمرين مما جعلهم يرفضون قبول استثمار المشروع، رغم جودته العالية.

واستضافت الحلقة الماضية من البرنامج أحمد أشرف وعلى عبد الله، صاحبا مشروع كات إكس، واللذان أوضحا أن شركتهما تقدم خدمات متنوعة، عبارة عن تصنيع قماش يقدم خدمة الحماية للحياة أو الرفاهية، ويتم تقديم قماش بخدمات وجودة مرتفعة، وقال أحمد أشرف إنه يسعى لتسجيل منتجه عالميا، ويعملان منذ عام، ويبيعان عبر موقع تابع للشركة وسيتم بيع المنتج للأندية الرياضية.