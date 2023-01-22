سينما الشعب.. مشروعات للارتقاء بالفن والذوق العام

تحاول الدولة جاهدة في الارتقاء بالفن والذوق العام، وذلك من خلال إطلاق المشروعات والفعاليات الفنية التي تسهم في تحقيق هذا، وكان مشروع سينما الشعب على رأس تلك المشروعات.

ومؤخرًا افتتحت سينما الشعب في محافظة العريش والتي لاقت إقبالا جماهيريا من ابناء المحافظة فور افتتاحها بعدما أعلن فرع ثقافة شمال سيناء عن افتتاح سينما الشعب بقصر ثقافة العريش وذلك تحت رعاية الدكتورة، نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

افتتاح سينما الشعب بالعريش جاء ضمن مشروعات قصر الثقافة التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الثقافة في مختلف المحافظات ومنها الأقصر، اذ يأتي افتتاح سينما العريش ضمن المرحلة السادسة للمشروع، وسوف تنطلق بـ روض الفرج بمحافظة القاهرة خلال ايام.

سينما الشعب هو مشروع أطلق من قبل وزارة الثقافة على سمتوى مختلف محافظات الجمهورية، لتنظيم العروض والحفلات السينمائية على مدار اليوم لجميع المواطنين بأسعار تذاكر رمزية تناسب مختلف الفئات، وهو ما حقق نجاحًا مدويًا مع افتتاح كل دور عرض والذي كان اخرهم العريش.

سينما الشعب.. تذاكر رمزية

محمد سالم، طالب جامعي، يقول إن فكرة سينما الشعب هي فكرة جيدة تتيح لجميع الفئات بمشاهدة أحدث الأفلام في سينما مجهزة ولكن بأسعار تنافسية مقارنةً بدور العرض الأخرى.

يوضح سالم لـ"الدستور":"لا تزال السينما تحظى مكانة خاصة لدى الشباب، فانها خروجة اساسية لكل مجموعة من الصحاب ومع ارتفاع اسعار السينمات بشكل غريب أصبحت خروجة نادرة".

يضيف: "أقل تذكرة سينما دلوقتي بتوصل 100 جنيه وطعا دا رقم كبير لان عادة بتدخل السينما انت ومجموعة سواء اسرتك او اصحابك، ولكن سينما الشعب وفرت هذه الفكرة باسعار مناسبة للغاية".

حفلات السينما

أُطلق على سينما الشعب هذا الاسم نظرا لانها تعرض التذاكر بسعر رمزي، لتكون تذاكر الحفلات المسائية بسعر 40 جنيها، وأسعار تذاكر الحفلات الصباحية 20 جنيها، والفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصراً، والفترة المسائية من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة مساء، وفي كل فترة عرضين.

أميرة علي، ثلاثينية، تقول لـ" الدستور": " بمجرد عرض أي فيلم جديد فاحرص على مشاهدته في السينما مع والدتي، فهي خروجتنا المفضلة، ولكن من بعد فترة جائحة كورونا ووقف السينمات وحتى بعدما عادت فقد عادت بأسعار مرتفعة".

تضيف أميرة:"وكانت فكرة افتتاح سينما الشعب في المحافظة جيدة للغاية، وعلى الرغم من انها شهدت زحام وتكدس كبير في اولى ايام افتتاحها، الا انه كان التنظيم ومراعاة النظافة في المكان جيد".

انطلق افتتاح سينما الشعب بعرض فيلم "شلبي" وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث "شلبي" حول الشاب "صابر" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز وهو يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها “شلبي” ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب

أسعار رمزية تناسب المواطنين

وفي سياق متصل أكد الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم الثقافة بمناطق القناة وسيناء، في تصريحات سابقة على أن سينما الشعب ستستمر في عرض أفلام خاصة الفترة القادمة بأسعار رمزية تتناسب مع المواطنين، وذلك بالتزامن مع افتتاح قصر ثقافة العريش لحفلات سينما الشعب.

وأوضح رئيس إقليم الثقافة بمناطق القناة وسيناء، أن سيما الشعب تعمل يوميا صباحا ومساءً وتستمر حفلات العروض السينمائية طوال اليوم، وذلك بدعم من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.