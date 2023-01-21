السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، حيث تم إزالة وإيقاف 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

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وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه تكثيفًا للجهود المبذولة في أعمال الإزالات تمكنت إدارة الإشغالات والإزالات بحضور فرج فتحي، رئيس مجلس قروي الحسنية ويرافقه عيد السيد رئيس مجلس قروى ابو جرج وابراهيم سمكة رئيس حي غرب من إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية نزلة الدليل على مساحة قيراط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف كما تم فك شدة خشبية لدور ثاني علوي وتم التحفظ علي بعض الأخشاب بحي غرب بني مزار كما تمكن حي شمال المدينة بالتعاون مع إدارة الازالات والاشغالات من ايقاف حالة تعدى بالبناء فى المهد بشارع ابو عويس القديم شرق المطحن وحالة اخرى بناء بشارع العاشر من رمضان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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أضاف رئيس المركز والمدينة أنه وبحضور صفوت علي راجح سكرتير الوحدة المحلية بقرية بني علي ومسئول الازالات والتنظيم ومسئول الزراعه تم إزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية الاولى بقرية ابشاق إصلاح زراعي اعادة مخالفة على مساحة نصف قيراط والثانيه إعادة مخالفه على مساحة قيراط ونصف وتم تسليم الأرض محل المخالفة لمسؤول الزراعة لمتابعة عدم التعدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين الى جانب قيام الوحدة المحلية لقرية صندفا بالتصدى لحاله تعدى بالبناء المخالف فى المهد بقريه صندفا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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وأكد محمود حسين رئيس حي شمال مدينة المنيا أنه تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قام حى شمال تحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة اليوم بإزالة كشك مخالف أمام مجمع المدارس تم وضعه بدون ترخيص ،كما تم ايقاف أعمال تعديل بأحد الشقق السكنية بشارع الخلفاء وتم ازالة المخالفة والتحفظ على المعدات ،وايقاف وإزالة تحويل شقة من سكنى إلى إداري بشارع صاروفيم وتم ازالة المخالفة وعمل اللازم قانونا وذلك بحضور فنى التنظيم. 

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إزالة تعديات ومخالفات بناء مركزي بني مزار والمنيا حملات إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية محمود حسين رئس حي شمال مدينة المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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