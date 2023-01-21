السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث طلاب الشهادة الثانوية عن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التسجيل للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023، التي من المقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل.

استمارة الثانوية العامة 2023

 

وفي السطور الآتية يوفر "الدستور" كل ما يخص استمارة الثانوية العامة 2023، بالخطوات وكيفية تنفيذها، ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنا.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

بدأ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، يوم الأحد الموافق 15 يناير، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة تقدم طلاب الثانوية العامة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.

موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، حيث سينتهى موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، ليكون يوم 28 من فبراير 2023.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

فيما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، ويتم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، من خلال الدخول على الرابط التالى: رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

 

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 2023

1- الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم للاستمارة الإلكترونية 2023 من هنـــا.

2- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

3- إدخال البريد الالكتروني الموحد للطالب.

4- الضغط على تسجيل دخول.

5- إدخال الرقم السري وتاريخ الميلاد.

6- ستظهر استمارة الثانوية العامة 2023، ويقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة والتي تحتوي علي صورة الطالب وبيانات المواد والشعبة.

7- يراجع الطالب بيانات الاستمارة للتأكد من صحتها وفي حالة وجود أخطاء يجب أن يعود لإدارة المدرسة لتصحيحها.

8- حفظ الاستمارة الإلكترونية كملف PDF لطباعتها في أي وقت وتقديمها للمدرسة.

 

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

حددت المديريات والإدارات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، وتتضمن الآتي:

- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد و إحضار نسختين منه.

- إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى سداد 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، أما المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة، عليهم سداد 410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة.

- إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات.

- إحضار شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم هاتف الطالب.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم جواله الخاص.

- إحضار 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا، بالنسبة للبنات فيجب الالتزام بالزى المدرسى فى الصور.

- وفى حالة الطالب الراغب فى الإعادة، إحضار بيان رسوب من المديرية و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.

 

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2023

أولا: رسوم امتحانات الثانوية العامة للطلاب المنتظمين:

إيصال رسم الامتحان بقيمة 210 جنيهات بالبريد المصري.

إيصال مصاريف دراسية بقيمة 500 جنيه بالبريد المصري.

إيصال تأمين التابلت بقيمة 100 جنيه بالبريد المصري.

طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.

للراسبين فقط إيصال توريد 20 جنيها حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات.

الإجمالي: 820 جنيها لأول مرة، و840 جنيها للباقين للإعادة.

 

استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023

ثانيا: رسوم امتحانات الثانوية العامة لطلاب الخدمات

إيصال رسم الامتحان بقيمة 210 جنيهات بالبريد المصري.

إيصال مصاريف دراسية بقيمة 2220 جنيها بالبريد المصري.

إيصال تأمين التابلت بقيمة 100 جنيه بالبريد المصري.

طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.

للراسبين فقط إيصال توريد 20 جنيها حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات.

الإجمالي: 2540 جنيها لأول مرة، و2560 جنيها للباقين للإعادة.

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