خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة وكل ما يخص هذه الاستمارة فى هذا السياق.

ترصد الدستور خلال السطور المقبلة كل شيء عن تسجيل الاستمارة.

ففى البداية أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 /2023، وذلك يوم الأحد الموافق 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28، وطالبت الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة قبل انتهاء شهر يناير الجارى.

وأكدت الوزارة أنه سيتاح فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكتروني الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، من خلال رابط موقع البريد الإلكتروني: https://office365.emis.gov.eg/ وقالت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي

https://moe-register.emis.gov.eg/

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

ويبحث العديد من الطلاب ايضًا عن خطوات التسجيل لاستمارة الثانوية 2023 وترصدها الدستور ففى الخطوة الأولى يجب عليك الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

https://moe-register.emis.gov.eg/ ثم يجب عليك إدخال الميل الموحد والباسورد الخاص باستمارة الصفين الأول والثاني الثانوي ثم تقوم بتسجيل البيانات المطلوبة منك كاملة وتقوم بتحميل الصورة الشخصية وبعد كل هذا تضغط على حفظ بيانات الطالب وتقوم بطباعة استمارة الثانوية العامة 2023

و يجب على الطلاب طباعة استمارة الثانوية العامة 2023 عقب الانتهاء من تسجيل البيانات بها، ليتم تقديمها إلى المدرسة مع باقى المصوغات.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2023

1_ 4 صور شخصية واضحة بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

2 - صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

4- صورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية.

5- أصل إيصال سداد قيمة تأمين التابلت بالبريد وصورتين منه.

6- أصل إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وصورتين ضوئيتين منه

7- أصل شهادة ميلاد الطالب.

8- طابعان لصندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

