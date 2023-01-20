الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

طلاب
طلاب

يستحوذ البحث عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على اهتمام الكثير من طلاب وأولياء الأمور لتسجيل الاستمارة  التي بدونها لن يدخل الطالب امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023، والتي تكون في 10 يونيو 2023.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

نقدم لكم في التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وخطوات التسجيل والأوراق المطلوب تسليمها مع الاستمارة بعد تسجيلها وطباعتها.

يكون تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 عن طريق رابط وزارة التربية والتعليم  والموجود هنا

ويتم تسجيل دخول من خلال البريد الإلكتروني الموحد للطالب ثم تظهر الاستمارة الإلكترونية، ويجب على الطالب أن يراجع البيانات المكتوبة ومواد التخصص واللغة الاجنبية الأولى والثانية بكل دقة للتأكد من عدم وجود أخطاء.

ثم يبدأ تسجيل البيانات المطلوبة منه في الاستمارة والتي منها الصورة الشخصية ومواد التخصص و الشعبة وغيرها من البيانات والتأكد من مراجعة البيانات بدقة لعدم وجود أخطاء، والضغط على  أيقونة حفظ في نهاية الاستمارة وبعد ذلك الضغط على كلمة طباعة  من أجل طباعتها.

مع العلم أنه يمكن اختيار حفظ الاستمارة الالكترونية كملف PDF لطباعتها في أي وقت وتسليمها للمدرسة.

ويجب التذكير أن آخر يوم لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 هو الثلاثاء 28 فبراير 2023 والذي كان قد بدأ  منذ 15 يناير الجاري.
 

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الاوراق المطلوبة بعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 

بعد تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2023 يتم طباعتها وتسليمها للمدرسة مرفق معها هذه الأوراق

1- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد و إحضار نسختين منه.

2- إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى سداد 210 جنيها للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، اما المتقدمين للمرة الثالثة و الرابعة، عليهم سداد 410 جنيها للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة.

3- إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالي 105 جنيها

4- إحضار شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ورقم هاتف الطالب.

5- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ورقم هاتفه الخاص.

6- إحضار 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا، بالنسبة للبنات فيجب الالتزام بالزي المدرسي في الصور.

7- وفي حالة الطالب الراغب في الإعادة، إحضار بيان رسوب من المديرية و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.
 

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