يبحث عشاق كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت 1 على نايل سات عبر محركات الإنترنت ليتصدر تريند تردد قناة أون تايم سبورت محركات البحث على “جوجل”.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف في الساعات الأخيرة من قبل الكثير لمشاهدة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري.

والجدير بالذكر، يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتزامناً مع اهتمام العديد من المواطنين عشاق كرة القدم، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد مؤخراً لمعرفة تردد قناة أون تايم سبورت ١ على نايل سات، وتردد قناة أون تايم سبورت 2 على نايل سات لمتابة القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

تردد قناة أون تايم سبورت ١ على نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة الأرضية، من خلال ضبطها على التردد (التماثلي): UHF9 والتردد الأرضي (الرقمي): UHF32.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاهلى بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويستعد عشاق كرة القدم لمشاهدة المباراة، بمعرفة معلقين مباراة الأهلي والزمالك اليوم، حتى يستطيعوا مشاهدة المباراة بصوت المعلق الذي يرغبون به، وهم «أيمن الكاشف، مدحت شلبي، حاتم بطيشة، بلال علام».