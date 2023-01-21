وزير التعليم العالى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور «حجازى»

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور مصطفى رفعت، لتوليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، متمنين له دوام التوفيق والسداد، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد فرج القاصد لتعيينه رئيسًا لجامعة المنوفية، مُتمنين له تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للجامعة، وقدم المجلس التهنئة أيضًا للدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي، وقدم المجلس التهنئة للواء مهندس هيثم زكي لتوليه منصب مساعد الوزير للمشروعات القومية، وكذلك قدم المجلس التهنئة للدكتور محمد سمير حمزة لتوليه منصب رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، كما قدم المجلس التهنئة للدكتورة شادن معاوية لتوليها منصب القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، وللدكتورة مها كامل لتوليها منصب القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط.

وقدم المجلس الشكر للدكتور محمد لُطيف لما قدمه من جهود مثمرة خلال فترة توليه منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات، متمنين لسيادته التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، كما قدم المجلس الشكر للدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية السابق على جهوده المثمرة في خدمة الجامعة، وقدم المجلس الشكر للدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي السابق نظير جهود المُتميزة، كما قدم المجلس الشُكر أيضًا للدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية السابق نظير جهوده المُتميزة خلال فترة توليه المنصب، كما قدم المجلس الشكر للدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات السابق نظير جهوده المُثمرة خلال الفترة الماضية، وتمنى المجلس التوفيق والنجاح الدائم لهم جميعًا.

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022 /2023.

كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكل الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، ضرورة الانتهاء من كل أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كل منتسبي المجتمع الأكاديمي، واستعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

كما أكد الوزير على تكثيف جهود الجامعات خلال فترة الأجازة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات وإطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والمساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كل المحافظات.

ووجه الوزير أيضًا بضرورة اهتمام الجامعات بتسويق البرامج الدراسية المُتميزة التي تقدمها الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ التي تُلبي احتياجات ومُتطلبات سوق العمل المعاصر على مستوى الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية تكثيف التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكليات التربية بالجامعات المصرية، والاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم وصقل مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم حتى يكونوا قادرين على تلبية احتياجات التعليم الأساسي ومواكبة التطورات التي يتم إدخالها في المناهج الدراسية بالمدارس، لتخريج معلمين مُتميزين قادرين على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير الجاري، وجاء في مُقدمته افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستشفى جامعة سوهاج التعليمي، والمُقامة على مساحة 24 ألف متر مربع، وتضم 47 سريرًا للعناية المُركزة و16 غرفة عمليات، و32 ماكينة غسيل كلوي، و20 حضانة أطفال، وجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة مقطعية، وجهاز ماموجرام، و53 عيادة خارجية، بالإضافة إلى العديد من الأقسام والتخصصات، ومبنى تعليمي مُتكامل ليصبح المستشفى بمثابة إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وقدم المجلس الشُكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لموافقة سيادته على تخصيص 10 آلاف فدان لإنشاء مستشفى للحروق وعلاج التشوهات لدى الأطفال حديثي الولادة.

ونوه التقرير إلى قيام رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بصحبة 6 وزراء ومحافظ شمال سيناء بزيارة مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في رسالة للداخل والخارج على تمتع سيناء بالأمن والأمان والاستقرار، وتضمنت الزيارة تفقد جامعة العريش؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بكليات الجامعة، ولمتابعة الأعمال التنفيذية والمشروعات التي تنفذها الجامعة بقيمة استثمارات تقدر بنحو 3ر1 مليار جنيه، حتى تكون الجامعة منارة للعلم وقاطرة للتنمية في سيناء.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس وافق على إطلاق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة خلال عام 2023، على أن تكون معاييرها على النحو التالي: معايير مبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، معايير الأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي"، معايير البنية التحتية للجامعة، معايير الطاقة والتبدل المناخي، معايير إدارة المخلفات، معايير إدارة المياه، معايير النقل داخل الجامعة، معايير جودة البيئة، خطة للاستدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية، معايير إدارة الازمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث، كما تم اعتماد الجدول الزمني للمسابقة.