محافظ مطروح يوجه بتغطية أعمال الصب الخرسانى لغرفة الصرف الصحى بالضبعة

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، مدخل مدينة مرسى مطروح بحضور ناصر النجار، ومحمد مصطفى نائبي رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح.

ووجّه محافظ مطروح، مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف بإزالة المخلفات بحي الزهور بجانب مدرسة رياض الصالحين وسرعة استكمال عمل الوصلات المنزلية للصرف الصحى للثلاث عمارات الاخيرة بجوار الإذاعة بحى الزهور لاستكمال أعمال الرصف خاصة بعد وصول كل المرافق الى المنطقة من تليفونات وغاز.

كما وجه محافظ مطروح بسرعة تغطية أعمال الحفر والصب الخرسانى لغرفة الصرف الصحى أمام موقف الضبعة مع سرعة استكمال وصلة مواسير الصرف حتى الشارع الجديد بالتنسيق مع إدارة المرور، لتحديد توقيتات العمل في غير أوقات الذروة لتيسير عبور السيارات بمدخل مدينة مرسى مطروح إلى شارع إسكندرية.

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