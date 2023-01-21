السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يوجه بتغطية أعمال الصب الخرسانى لغرفة الصرف الصحى بالضبعة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، مدخل مدينة مرسى مطروح بحضور ناصر النجار، ومحمد مصطفى نائبي رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح. 

ووجّه محافظ مطروح، مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف بإزالة المخلفات بحي الزهور بجانب مدرسة رياض الصالحين وسرعة استكمال عمل الوصلات المنزلية للصرف الصحى للثلاث عمارات الاخيرة بجوار الإذاعة بحى الزهور لاستكمال أعمال الرصف خاصة بعد  وصول كل المرافق الى المنطقة من تليفونات وغاز. 

كما وجه محافظ مطروح بسرعة تغطية أعمال الحفر والصب الخرسانى لغرفة الصرف الصحى أمام موقف الضبعة  مع سرعة استكمال وصلة مواسير الصرف حتى  الشارع الجديد بالتنسيق مع إدارة المرور، لتحديد توقيتات العمل في غير أوقات الذروة لتيسير عبور السيارات بمدخل مدينة مرسى مطروح إلى شارع إسكندرية. 

IMG-20230121-WA0049
IMG-20230121-WA0049
IMG-20230121-WA0048
IMG-20230121-WA0048
IMG-20230121-WA0047
IMG-20230121-WA0047
IMG-20230121-WA0046
IMG-20230121-WA0046
استكمال أعمال الرصف أعمال الحفر أعمال الرصف الوصلات المنزلية محافظ مطروح مجلس مدينة مرسي مطروح مدخل مدينة مرسي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

اذا كنت تفكر.. خطوات تأسيس شركة بترول

تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين فى قضية «الرشوة» للنطق بالحكم غدًا

تأجيل استكمال محاكمة 57 متهمًا فى «حراك الإخوان ضد مؤسسات الدولة»

جامعة سيناء تفتح باب القبول فى كلياتها للفصل الدراسى الثانى

حركة محليات مصغرة للارتقاء بمستوى الخدمات فى المنوفية

مصرع شاب من ذوى الهمم تحت عجلات القطار فى المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا