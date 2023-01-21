مصرع شاب من ذوى الهمم تحت عجلات القطار فى المنوفية

استقبل مستشفى أشمون العام شابًا من ذوي الهمم، لقي مصرعه تحت عجلات قطار مار بمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، أثناء المرور بدراجة نارية من مكان غير مخصص للعبور بمنطقة سوق المواشي، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم، مأمور مركز أشمون، بورود بلاغ يفيد بمصرع شاب من ذوي الهمم تحت عجلات قطار مار بالمدينة.

على الفور، تم الدفع بقوة أمنية مصحوبة بسيارة إسعاف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل الجثمان إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "ع. ر. م"، 28 عامًا، من عزبة الإصلاح التابعة لمركز أشمون، من ذوي الهمم لا يسمع ولا يتكلم، أثناء المرور من منطقة غير مخصصة لمرور المواطنين، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.