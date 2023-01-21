السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأعلى للثقافة يناقش «إشكاليات ترجمة مصطلحات الفنون التشكيلية».. الثلاثاء

غلاف الندوة
غلاف الندوة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة "إشكاليات ترجمة مصطلحات الفنون التشكيلية والعمارة"، والتي تنظمها لجنة الترجمة ولجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس؛ وذلك في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، وإشراف الكاتب محمد ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

تدير الندوة الدكتورة سهير عثمان، مقرر لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، ويشارك بها، طبقًا للترتيب الألفبائي: أحمد الجنايني، رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة للفنانين والأدباء، والدكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان ومقرر لجنة الترجمة، والدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور ماجد الجبالي، رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والدكتورة هبة الهواري، الكاتبة والناقدة التشكيلية.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة إشكاليات ترجمة مصطلحات الفنون التشكيلية والعمارة لجنة الترجمة ولجنة الفنون التشكيلية الأعلي للثقافة

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وائل لطفي

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