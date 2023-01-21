ضبط مسئول مصنع مواد غذائية بدون ترخيص فى الغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية، وبحوزته كمية قدرها 2.379.948 عبوة "قهوة سريعة التحضير" منتج نهائي مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعدة علامات تجارية - 2.035 طن مواد خام "سكر حر – مبيض قهوة" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر - 2,140,000 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة" مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة – 13 ماكينة "خط إنتاج" مستلزمات إنتاج).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.