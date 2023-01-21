«ليكيب»: كبمبيمبي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

حسم برسنيل كبمبيمبي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من تجديد عقده مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الفرنسي، صاحب الـ27 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في صيف 2024.

برسنيل كبمبيمبي يرفض تجديد عقده مع باريس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن برسنيل كبمبيمبي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم ومستمر تحت قيادة مدربه كريستوفر جاليتيه.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن كبمبيمبي يبحث عن طريقة للرحيل عن باريس سان جيرمان، خاصة أنه يرى أن بقاءه لا يُجدي نفعًا؛ نظرًا لتواجده على دكة البدلاء.

وأشارت الصحيفة الفرنسية في تقريرها، أن مسئولي باريس سان جيرمان دخلوا في مفاوضات من أجل التعاقد مع سكرينيار، لاعب إنتر ميلان، حيث رفض اللاعب تجديد عقده مع ناديه الإيطالي، حتى يتسنى له الانتقال إلى حديقة الأمراء.

كذلك ترغب إدارة باريس سان جيرمان في تجديد عقد النجم الإسباني سيرجيو راموس، مع بقاء ماركينيوس.

ويُعد كبمبيمبي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين.

ولكن إدارة باريس سان جيرمان ترى أنه من الصعب التخلي عن برسنيل كبمبيمبي في الصيف المقبل، في حين يصر اللاعب على موقفه برفض تجديد عقده، في محاولة للضغط على النادي من أجل الموافقة على رحيله والاستفادة منه ماديًا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره بايس دي كاسل، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

وعلى الصعيد المحلي، يتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام رين بهدف نظيف، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.