السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والفئات المعفاة

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

يتصدر البحث عن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة محرك البحث جوجل من قبل فئة كبيرة من المواطنين إذ يسعى كثير من أصحاب الهمم، إلى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو سيارة خاصة مجهزة بأسعار مخفضة، لذا يبحثون عن كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين، لتحديد وقت إجراء الكشف الطبي الذي يؤهلهم للقبول من عدمه، أو تحديد نسبة الإعاقة.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

في السطور التالية تستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين وخطوات الحجز في الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو السيارات المجهزة، وفق موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة.

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خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 

- الراغبين في الاستعلام عن موعد الكشف الطبي، بعد الدخول إلى موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان، يدخل الرقم القومي، وكلمة المرور، وبعدها يضغط على خانة بحث.

- إذا ظهر للمستعلم جملة بيانات أساسية: يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي.

- إذا كانت النتيجة غير مستوفي الأوراق: يجب تجهيز الأبحاث والأشعة الطبية التي طلبتها منك اللجنة، وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

-  إذا كانت النتيجة "تم الكشف": تم الكشف الطبى وجارى مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.

- إعادة عرض: يجب الذهاب إلى اللجنة التى أجريت الكشف الطبى بها، لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

- مرتجع إلى اللجنة: يجب الذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها، لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

- تم تحويل الطلب للتضامن: يتم إرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعى، والذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات. 

فئات معفاة من الكشف الطبي

هناك بعض الفئات من المعاقين معفاة من الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، هي:

- فاقدي السمع التام " الصم".

- ذوي القزامة طولهم  140 سم فأقل، بعد سن البلوغ.

- الشلل الدماغي.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- الإعاقات المتعددة.

- كف البصر.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- الشلل الرباعي.

- البتر متعدد الأطراف، أو في طرف واحد يد أو قدم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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