الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة أحد الأدوات المهمة التي اعتمدتها الدولة لتوفير الحقوق لأصحاب الهمم الذي عانوا لسنوات طويلة من الاهمال، وجاء إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى رعاية كاملة بالمعاقين، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات استعلام المعاقين عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 .

استعلام الكشف الطبي بطاقة المعاقين 

يستطيع المعاقين إجراء استعلام الكشف الطبي بطاقة  المعاقين من خلال الرابط الذي وفرته وزارة الصحة المسئولة عن إجراء الكشف الطبي  لبطاقة الخدمات المتكاملة  من خلال الدخول عبر الرابط التالي: pod.mohp.gov.eg 

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات إعاقة ذوي الهمم

رابط مفتوح.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

 ثم كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة المعاقين أو بطاقة الخدمات المتكاملة المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على كلمة استعلام.

وحددت وزارة الصحة بعض الإجراءات للمعاقين أثناء إجراء الكشف الطبي ومنها يجب الذهاب فى التاريخ والوقت المحددين لإجراء الكشف الطبي، وتجهيز الأبحاث والاشاعات التي طلبتها اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن ملف استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين سجل طلبك من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية و يتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، وتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة، بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به.

 ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات.

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قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية، في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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