تعرف على أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة

يبحث بعض المواطنين عبر السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"جوجل"، عن أهمية استخدام بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة.

ويرصد "الدستور" أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة، في سياق السطور التالية:

- يتميز حامل بطاقة الخدمات المتكاملة بإمكانية الجمع بين معاشين.

- كما توفر بطاقة الخدمات المتكاملة لحاملها التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

- يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة على الكشف المجاني بالمستشفيات.

- كما يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على ميزة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- كما يعفي حامل بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب التي من الممكن أن تفرض عليه.

- يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة على الدمج في مدارس التعليم الأساسي.

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات.

- يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المخصصة لذوي الهمم.

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب.

- كما يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة على خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة على خصومات على الأندية الرياضية.

ما هو بطاقة الخدمات المتكاملة؟

يُجدر الإشارة إلى أنه يعد بطاقة الخدمات المتكاملة هي أهم الخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، فبموجبها يحصل أصحاب الهمم على الخدمات والإعفاءات من الضرائب وكذلك الدمج في المدارس والجامعات والخصومات في وسائل المواصلات والأماكن العامة وغيرها مما يحتاجون من خدمات.