تفوق واضح للمارد الأحمر.. إحصائيات آخر 20 مباراة بين الأهلى والزمالك
شهدت آخر 20 مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري تفوقًا واضحًا للأهلي حيث فاز 9 مرات مقابل انتصارين فقط للزمالك وانتهت 9 مباريات بالتعادل وسجل الأهلي 31 هدفًا مقابل 18 هدفًا للزمالك وجاءت النتائج كما يلي:
- يوم 8 فبراير عام 2009 تعادل الفريقان بدون أهداف.
- في السادس عشر من أبريل عام 2010 تعادل الفريقان 3-3 وسجل عماد متعب هدفين ومحمد بركات للأهلي، وأحمد جعفر وحسين ياسر المحمدي ومحمد عبدالشافي للزمالك.
- يوم 30 ديسمبر 2010 تعادل الفريقان بدون أهداف.
- في التاسع والعشرين من يونيو عام 2011 تعادل الفريقان 2-2 وسجل محمد جودة ودومينيك دا سيلفا للأهلي وأحمد السيد مدافع الأهلي في مرماه وحسين ياسر المحمدي للزمالك.
- المواجهة الخامسة كانت في الدورة المجمعة لتحديد بطل الدوري يوم 28 يونيو عام 2014 وفاز الأهلي بهدف سجله أحمد توفيق لاعب الزمالك في مرماه.
- في التاسع والعشرين من يناير عام 2015 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما وسجل وليد سليمان للأهلي وأيمن حفني للزمالك.
- يوم 21 يوليو عام 2015 فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما مؤمن زكريا.
- في التاسع من فبراير عام 2016 فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما ماليك إيفونا وعمرو جمال.
- يوم 19 يوليو عام 2016 تعادل الفريقان بدون أهداف.
- في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2016 فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي.
- يوم 17 يوليو عام 2017 فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما وليد سليمان وجونيور أجايي.
- في الثامن من يناير عام 2018 فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها مؤمن زكريا وعبدالله السعيد ووليد أزارو.
- في السادس والعشرين من أبريل عام 2018 فاز الزمالك 2-1 وسجل كابونجو كاسونجو وأيمن حفني للزمالك ووليد سليمان للأهلي.
- يوم 30 سبتمبر عام 2019 تعادل الفريقان بدون أهداف.
- في الثامن والعشرين من يوليو عام 2019 فاز الأهلي بهدف سجله على معلول.
- يوم 22 أغسطس عام 2020 فاز الزمالك 3-1 وسجل أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل للزمالك وياسر إبراهيم للأهلي.
- في الثامن عشر من أبريل عام 2021 فاز الأهلي 2-1 وسجل محمد شريف هدفى الأهلي وشيكابالا للزمالك.
- يوم 10 مايو عام 2021 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما وسجل صلاح محسن للأهلي وفرجاني ساسي للزمالك.
- في الخامس من نوفمبر عام 2021 فاز الأهلي 5-3 وسجل على معلول وأليو ديانج كل منهما هدفين، ومحمد شريف للأهلي، ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي للزمالك.
- يوم 19 يونيو 2022 تعادل الفريقان 2-2 وسجل محمد شريف وصلاح محسن للأهلي، وأشرف بن شرقي وشيكابالا.