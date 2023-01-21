السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تفوق واضح للمارد الأحمر.. إحصائيات آخر 20 مباراة بين الأهلى والزمالك

مباريات القمة تحفل
مباريات القمة تحفل دائما بالمتعة والإثارة

شهدت آخر 20 مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري تفوقًا واضحًا للأهلي حيث فاز 9 مرات مقابل انتصارين فقط للزمالك وانتهت 9 مباريات بالتعادل وسجل الأهلي 31 هدفًا مقابل 18 هدفًا للزمالك وجاءت النتائج كما يلي:

  1. يوم 8 فبراير عام 2009 تعادل الفريقان بدون أهداف.
  2. في السادس عشر من أبريل عام 2010 تعادل الفريقان 3-3 وسجل عماد متعب هدفين ومحمد بركات للأهلي، وأحمد جعفر وحسين ياسر المحمدي ومحمد عبدالشافي للزمالك.
  3. يوم 30 ديسمبر 2010 تعادل الفريقان بدون أهداف.
  4. في التاسع والعشرين من يونيو عام 2011 تعادل الفريقان 2-2 وسجل محمد جودة ودومينيك دا سيلفا للأهلي وأحمد السيد مدافع الأهلي في مرماه وحسين ياسر المحمدي للزمالك.
  5. المواجهة الخامسة كانت في الدورة المجمعة لتحديد بطل الدوري يوم 28 يونيو عام 2014 وفاز الأهلي بهدف سجله أحمد توفيق لاعب الزمالك في مرماه.
  6. في التاسع والعشرين من يناير عام 2015 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما وسجل وليد سليمان للأهلي وأيمن حفني للزمالك.
  7. يوم 21 يوليو عام 2015 فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما مؤمن زكريا.
  8. في التاسع من فبراير عام 2016 فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما ماليك إيفونا وعمرو جمال.
  9. يوم 19 يوليو عام 2016 تعادل الفريقان بدون أهداف.
  10. في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2016 فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي.
  11. يوم 17 يوليو عام 2017 فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما وليد سليمان وجونيور أجايي.
  12. في الثامن من يناير عام 2018 فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها مؤمن زكريا وعبدالله السعيد ووليد أزارو.
  13. في السادس والعشرين من أبريل عام 2018 فاز الزمالك 2-1 وسجل كابونجو كاسونجو وأيمن حفني للزمالك ووليد سليمان للأهلي.
  14. يوم 30 سبتمبر عام 2019 تعادل الفريقان بدون أهداف.
  15. في الثامن والعشرين من يوليو عام 2019 فاز الأهلي بهدف سجله على معلول.
  16. يوم 22 أغسطس عام 2020 فاز الزمالك 3-1 وسجل أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل للزمالك وياسر إبراهيم للأهلي.
  17. في الثامن عشر من أبريل عام 2021 فاز الأهلي 2-1 وسجل محمد شريف هدفى الأهلي وشيكابالا للزمالك.
  18. يوم 10 مايو عام 2021 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما وسجل صلاح محسن للأهلي وفرجاني ساسي للزمالك.
  19. في الخامس من نوفمبر عام 2021 فاز الأهلي 5-3 وسجل على معلول وأليو ديانج كل منهما هدفين، ومحمد شريف للأهلي، ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي للزمالك.
  20. يوم 19 يونيو 2022 تعادل الفريقان 2-2 وسجل محمد شريف وصلاح محسن للأهلي، وأشرف بن شرقي وشيكابالا.
مباريات القمة عماد متعب حسين ياسر المحمدي ايمن حفنى وليد سليمان

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