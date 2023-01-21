السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 23 عاطلًا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها بالقليوبية

أسلحة
أسلحة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 23 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 23 عاطلا بـ "القناطر الخيرية، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة، وقليوب، وكفر شكر، وقها، وشبين القناطر، والخصوص، والعبور"، بحوزتهم 4 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر".

وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية حملة أمنية المواد المخدرة

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