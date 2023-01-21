اليوم.. استكمال إعادة محاكمة ممدوح حمزة فى «التحريض ضد الدولة»

تواصل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المهندس ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة، في "التحريض ضد الدولة".

وكانت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، وقررت المحكمة إدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، عدة اتهامات لممدوح حمزة، في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومن هذه الاتهامات التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف، والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.