وزير البترول يرأس عموميات شركات «البتروكيماويات وإسكندرية والعامرية» اليوم

يترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بعد قليل، الجمعيات العمومية لشركات إسكندرية والعامرية والبتروكيماويات عبر خاصية «الفيديو كونفرانس » بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس علاء الدين أمين، رئيس شركة إسكندرية للبترول، والمهندس حسام شوقي، رئيس شركة العامرية للبترول، وأحمد موقع، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، أهم بنود الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024-2023.

كان قد ترأس «الملا» في وقت سابق،أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام (السويس وأسيوط والنصر لتكرير البترول) عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2023- 2024، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وقال الملا إنه يتم حالياً العمل بعدد من مشروعات التكرير وعلى رأسها مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط وتوسعات مصافى التكرير بالسويس والإسكندرية وغيرها من المشروعات الخاصة بصناعة التكرير، بالتوازي مع الاستمرار فى تحسين معدلات الأداء وتحقيق التشغيل الآمن وتطوير نظم العمل بما يحافظ على تحقيق القيمة المضافة لهذه المصافى والاستمرار في تامين إمدادات المنتجات البترولية.