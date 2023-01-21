6 مذكرات تفاهم واستيراد القمح.. تقرير يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للهند

كشفت صحيفة" تايمز أوف أنديا" الهندية، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند المقرر لها الأسبوع المقبل للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية في الهند.

أجندة زيارة السيسي إلى الهند

وقالت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إنه من المتوقع أن يتم توقيع 6 مذكرات تفاهم خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند الأسبوع المقبل، كما تدرس الحكومة الهندية أيضًا توريد المزيد من القمح الهندي لمصر.

وأشار التقرير إلى أن الهند ومصر تجريان الآن أول مناورة عسكرية مشتركة بين قواتهما الخاصة في جايسالمر، حتى في الوقت الذي تستعد فيه نيودلهي لاستضافة السيسي كضيف رئيسي في عرض يوم الجمهورية في 26 يناير.

وقالت الصحيفة إن الزيارة تأتي في وقت يتطلع فيه البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والدفاعية كما يتضح من زيارة وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار ووزير الدفاع راجناث سينغ العام الماضي إلى مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وثالث أكبر اقتصاد لها.

سفير الهند بالقاهرة: زيارات السيسى لنيودلهي دعمت العلاقات البلدين

وأشاد السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه بالعلاقات التاريخية بين بلاده ومصر، مؤكدا أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند عامي 2015 و 2016 أعطت دفعة إضافية للعلاقات الثنائية.

جاءت تصريحات جوبت في وقت سابق خلال احتفال أقامته السفارة الهندية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر.

وقال الدبلوماسي الهندي إن بلاده تتعاون مع مصر في مجال تغير المناخ، مشيرا إلى أن وفدا هنديا كبيرا سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (كوب 27) المقرر عقده في نوفمبر في مدينة شرم الشيخ الساحلية، وذلك وفق بيان تلقت “الدستور” نسخة منه.

وسلط السفير الهندي الضوء على الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين في السنوات القليلة الماضية، لا سيما زيارة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج لمصر عام 2015 وزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للهند عام 2018.