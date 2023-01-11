«القاهرة لها ثقل دبلوماسي».. تقرير: تعاون الهند مع مصر ضرورة استراتيجية إضافية

دعت صحيفة “تريبيون أنديا” لزيادة حجم العلاقات والتعاون وإعادة بناء العلاقات بين الهند ومصر لأن التعاون الاقتصادي مع مصر أصبح ضرورة استراتيجية إضافية، فالقاهرة لها ثقل دبلوماسي.

دعوة السيسي لاحتفالات يوم الجمهورية

وقالت الصحيفة: يعد قرار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية بادرة مهمة ويجب أن يقطع شوطًا طويلاً في استعادة البريق القديم لعلاقات الهند مع أكبر دولة في العالم العربي.

العلاقات بين الهند ومصر





جرى تنفيذ بعض الأعمال الأساسية من خلال زيارات متتالية إلى القاهرة قام بها وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ في سبتمبر 2022 ووزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار في أكتوبر.

ومن الواضح أن التعاون الدفاعي هو أحد الموضوعات الناشئة، وقد أدت التبادلات رفيعة المستوى على مدى العامين الماضيين إلى تدريب "محارب الصحراء" ، وهو أول تدريب تكتيكي مشترك على الإطلاق للقوات الجوية للبلدين والتمرين الأخير بين قواتهما الخاصة.

وأظهر كلا البلدين أيضًا حسن النية المتبادلة من خلال مساعدة بعضهما البعض في الأوقات الحرجة: مصر عن طريق إرسال Remdesivir والإمدادات الطبية العاجلة خلال الموجة الثانية المدمرة من Covid-19، والهند عن طريق إرسال القمح للتغلب على الاضطرابات في جانب العرض التي سببتها حرب أوكرانيا.

وبدعم من هذه الرياح الخلفية، نمت التجارة الثنائية بنحو 75 في المائة العام الماضي، لتصل إلى 7 مليارات دولار، لكن سيناريو الاستثمار المصري الناشئ هو الذي يوفر فرصة أكثر إثارة للاهتمام.

الشركات الهندية تستثمر في مصر

ووفقا للتقرير فقد قامت عدد من الشركات الهندية بالاستثمار في مصر، مثلا مصنع الـ PVC والصودا الكاوية بتكلفة 1.5 مليار دولار والذي أنشأته مجموعة سانمار في بورسعيد، تليها مجموعة Aditya Birla Group و Asian Paints و Dabur و UFlex.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورات كبيرة لتصبح مركزًا صناعيًا عالميًا، حيث أعلنت شركة ReNew Power عن خططها لإنشاء منشأة هيدروجين خضراء ضخمة باستثمار 8 مليارات دولار، وتعد الحوافز الضريبية الجذابة والموقع الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل من السهل الوصول إلى الأسواق الأوروبية من العوامل الرئيسية وراء مثل هذا الاستثمار الكبير.

وتستحق SCZONE التي تبلغ مساحتها 455 كيلومترًا مربعًا نظرة فاحصة من قبل العديد من الشركات الهندية الأخرى وتقع على ضفتي قناة السويس، وهو ممر مائي استراتيجي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر لتوفير أقصر رابط بين الأسواق الأوروبية والآسيوية. تمثل السفن البالغ عددها 18000 التي تعبر القناة سنويًا 20 في المائة من تجارة الحاويات العالمية.