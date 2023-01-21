السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى يبحث مع رئيسة الحكومة نتائج المشاركة فى منتدى «دافوس» الاقتصادى

رئيس تونس قيس سعيّد
رئيس تونس قيس سعيّد

أكد رئيس تونس قيس سعيّد، أن الشعب التونسى وحده هو القادر على تشخيص كافة الأوضاع، وهو القادر على تحديد وصفات الدواء لمواجهة كافة التحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي؛ لبحث نتائج مشاركة تونس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

وتناول الاجتماع - وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية، الجمعة- اللقاءات المكثفة التي جمعت أعضاء الوفد التونسي وعددًا من المسئولين الأجانب بدافوس، والتي مكنت من تحقيق عدة نتائج إيجابية، من بينها توضيح حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الأخرى، ومن بينها ملفات الفساد في العديد القطاعات، وضرورة التصدي لكل المفسدين، الذين يعتقدون أنهم فوق القانون.

ومن ناحية أخرى، بحث وزير الصحة التونسي علي المرابط مع ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية مشروع برنامج يهدف إلى تعزيز استراتيجية تصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمارات في القطاع الصحى.

وأشار المرابط - وفق بيان صدر عن وزارة الصحة التونسية - إلى أهميّة هذا المشروع وانعكاساته الإيجابيّة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، مؤكدًا ضرورة الإسراع لتنفيذه فى أقرب وقت.

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