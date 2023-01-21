الرئيس الأمريكى: أوكرانيا ستحصل على كل احتياجاتها من المساعدات العسكرية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الدول الغربية ستقدم لأوكرانيا كل ما تحتاج إليه من المساعدات العسكرية.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، إن "أوكرانيا ستحصل على كل المساعدات التي تحتاج إليها"، جاء ذلك ردًا على سؤال ما إذا كان هو يؤيد دعوة بولندا لألمانيا والدول الأخرى لتقديم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا.

وكانت ألمانيا قد أعلنت أنها قد تقدم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، ولكن بالتنسيق مع الشركاء فقط، وأفادت تقارير إعلامية بأن برلين وافقت على تسليم دبابات "ليوبارد" لكييف بشرط أن تقدم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" للأوكرانيين أولًا، بينما تقول واشنطن إنها لا ترى جدوى في تقديم دباباتها نظرًا للصعوبات اللوجستية وصعوبة الصيانة.

يأتي ذلك على خلفية اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا "بصيغة رامشتاين"، التي تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لكييف، تشمل دبابات ومدرعات وأنظمة المدفعية والدفاع الجوي وغيرها.